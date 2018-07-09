Также они побывали на лекциях и мастер-классах
С 2 по 7 июля в итальянском городе Касталланета Марина на берегу Ионического моря прошёл международный балетный семинар. В нём принимали участие артисты балета из Бурятии Михаил Овчаров, Мегуми Сакано и Тимур Дымчиков.
Вернувшись с гастролей по Дальнему Востоку, артисты балетной труппы Бурятского театра оперы и балета сразу же отправились в Италию. Здесь они посещали занятия и мастер-классы, а также выступали на большом гала-концерте, который прошёл в городе Бари.
Ведущий солист Михаил Овчаров и артистка балета Мегуми Сакано представили публике па-де-де из балета «Спящая красавица» и хореографический номер «Лунный свет» на музыку Клода Дебюсси.
Тимур Дымчиков, недавний победитель международного конкурса балета, проходившего в Улан-Баторе, исполнил вариацию из балета «Талисман» и номер под названием «Хубуун».
Балетный семинар стал уже традиционным летним мероприятием, проходящем в разных городах Италии уже третий год. В прошлом году солисты и артисты Бурятского театра оперы и балета уже принимали в нём участие и были снова приглашены в этом году, сообщает пресс-служба театра.
Артисты балета Бурятии выступили в Италии
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