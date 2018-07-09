На Котокеле в Бурятии прошёл кросс-дуатлон

Общество, Фото: федерация триатлона Бурятии

Более 100 спортсменов со всех районов Бурятии приняли участие в кросс-дуатлоне «Возрождение Черёмушек» на озере Котокель



Кросс-дуатлон состоялся 7 июля, сообщает федерация триатлона Бурятии.



Своих воспитанников привезли практически все лыжные тренера, которые работают в Улан-Удэ и районах Бурятии.



Маленьким спортсменам 2005 годов рождения и младше предстояло преодолеть дистанцию 1 км бегом, затем 3 км на велосипеде и опять 0,5 км бегом. Дистанция для ребят и девчонок постарше, а также для всех остальных спортсменов, включая ветеранов, составила 2 км бегом, затем 8 км на велосипеде и затем еще 1 км бегом.



В итоге победителями в своих возрастных группах стали Самарцева Маргарита из Улан-Удэ, Самигулин Дмитрий из Новоильинска, Чернышов Александр, представляющий ДЮСШ-4 из Улан-Удэ, Меньшиков Данил из Усть-Баргузина, Малярова Вика из Селенгинска, Сайдинов Ильязбек, представляющий Заиграевский район, Степанова Олеся из Кабанского района, Минеева Лена из Усть-Баргузина, Пиличук Лилия из Баргузина, Буряков Максим, Дружинин Михаил, Пачковский Андрей и Самарцева Анна из Улан-Удэ.



Денежным призом был отмечен и самый старейший участник - Охотников Валерий Васильевич, представляющий команду Улан-Удэнского авиационного завода, которому в этом году исполняется 70 лет.



Главным организатором соревнований стал энтузиаст спорта и возрождения села Черемушки после пожара 2017 года Пётр Матушкин. Он и его команда нашли неравнодушных спонсоров, подготовили транзитную зону, зону награждения и провели сами соревнования.





