Волонтёры убрались на источнике Жойган в Бурятии

Общество, Фото: администрация Окинского района

Источник Жойган в Окинском районе расположен в труднодоступном таёжном месте и является самым удаленным туристическим объектом республик Тыва и Бурятия



Ежегодно его посещают более 500 человек, и многие из них оставляют за собой бытовой мусор. Масштабная экологическая акция была проведена силами волонтёров, сообщает пресс-служба администрации Окинского района Бурятии.



Приехали волонтёры из Краснодарского края, Московской, Тульской, Омской, Тюменской и Оренбургской областей, Республики Тыва. Среди них путешественники, психологи, журналисты, музыканты, программисты и бизнесмены.



Силами волонтеров на территории вокруг источников было убрано тонны мусора, основная часть сожжена. В основном, это были бытовые отходы: консервные банки, газовые балончики, пластиковые бутылки и пакеты всех видов плотности, тряпки.

