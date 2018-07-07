Улан-удэнцы прыгали через костёр в ночь Ивана Купалы (фоторепортаж)

«Байкал-Dailу» представляет красочный фоторепортаж мистического праздника



Накануне в Этнографическом музее народов Забайкалья прошёл праздник «Ночь Ивана Купалы».



В программе этой мистической ночи в Этнографическом музее представили старинные обряды и забавы, гадания, мастер-класс по плетению венков, изготовлению украшений из бисера, аквагрим и танцы.



Посетители узнавали своё будущее у провидицы, принимали участие в интерактивной игре «Поиск цветущего папоротника». По легенде, в ночь на Ивана Купалу зацветает цветок папоротника; нашедший его увидит все спрятанные в земле клады. Цветущее растение исполнит сокровенные желания.



Буыли хороводы, прыжки через костёр и многое другое. Улан-удэнцы с удовольствием приниммли участие в праздничной программе.



Справка:



Иван Купала (Иванова ночь) в старину являлся одним из главных праздников. С древнейших времен известен у славян как праздник Солнца, зрелости лета и зелёного покоса.



В этот день наши предки собирали травы, плели венки, украшали зеленью свои дома, чтобы в них не попали злые силы, веселились, жгли костры, водили хороводы и гадали.



Обряды на Ивана Купала отличались затейливостью - это был целый сложный ритуал, скрупулёзное исполнение которого, впрочем, гарантировало счастье и благополучие на весь следующий год.

