«Байкал-Dailу» представляет красочный фоторепортаж мистического праздника
Накануне в Этнографическом музее народов Забайкалья прошёл праздник «Ночь Ивана Купалы».
В программе этой мистической ночи в Этнографическом музее представили старинные обряды и забавы, гадания, мастер-класс по плетению венков, изготовлению украшений из бисера, аквагрим и танцы.
Посетители узнавали своё будущее у провидицы, принимали участие в интерактивной игре «Поиск цветущего папоротника». По легенде, в ночь на Ивана Купалу зацветает цветок папоротника; нашедший его увидит все спрятанные в земле клады. Цветущее растение исполнит сокровенные желания.
Буыли хороводы, прыжки через костёр и многое другое. Улан-удэнцы с удовольствием приниммли участие в праздничной программе.
Справка:
Иван Купала (Иванова ночь) в старину являлся одним из главных праздников. С древнейших времен известен у славян как праздник Солнца, зрелости лета и зелёного покоса.
В этот день наши предки собирали травы, плели венки, украшали зеленью свои дома, чтобы в них не попали злые силы, веселились, жгли костры, водили хороводы и гадали.
Обряды на Ивана Купала отличались затейливостью - это был целый сложный ритуал, скрупулёзное исполнение которого, впрочем, гарантировало счастье и благополучие на весь следующий год.
Улан-удэнцы прыгали через костёр в ночь Ивана Купалы (фоторепортаж)
Общество, Фото:
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