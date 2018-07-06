В Бурятии проходит обмен делегациями ветеранов с Монголией

В этом году ветераны окунулись в атмосферу «активного долголетия»
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятию с ответным визитом приехала группа монгольских пенсионеров, которых приняло Геронтологическое отделение Республиканского госпиталя ветеранов войн, находящееся в районе Верхней Берёзовки.
Они освоили азы скандинавской ходьбы. Прошли по маршруту в Этнографическом музее и по Тропе Здоровья. Учились восточной технике дыхания и укрепления организма на мастер-классе по лечебной гимнастике Цигун в Центре восточной медицины.
Волонтёры поведали гостям об опыте «Школы здоровья», где они знакомятся с техникой японского мини-волейбола, соревнуются по настольному теннису, и раскрывают возможности ушу.
Вместе со «Стариками разбойниками» вспомнили молодость и песни былых времён. Освежили в памяти и порадовались новому облику Иволгинского дацана. Зарядились энергетикой Байкала, сообщает министерство социальной защиты республики.
Сейчас завершается ежегодная программа по обмену ветеранами. Уже 40 пожилых граждан прошли оздоровление. Напомним, что за пять лет международного сотрудничества более 360 человек отдохнули в социальных учреждениях двух стран.
Они выращивают помидоры, огурцы и кабачки
В этом году ветераны окунулись в атмосферу «активного долголетия»
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