Умер известный ангарский скульптор и журналист



Сергей окончил Свердловский мединститут. По распределению его отправили в Ангарск. Зиннер работал участковым врачом-психиатром, был главврачом детского санатория, врачом скорой помощи.



Последние годы жизни он посвятил журналистике. Увлекался творчеством, был бардом, участвовал в песенных фестивалях, сообщает «Живой Ангарск».



Семье сейчас необходима финансовая помощь, в том числе и на само погребение. У Сергея Владимировича остались четверо детей, двое из которых – несовершеннолетние.



В Ангарске на 58-м году скончался журналист, бард и скульптор Сергей Зиннер.