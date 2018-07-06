Умер известный ангарский скульптор и журналист

Семье сейчас необходима финансовая помощь
В Ангарске на 58-м году скончался журналист, бард и скульптор Сергей Зиннер.
Сергей окончил Свердловский мединститут. По распределению его отправили в Ангарск. Зиннер работал участковым врачом-психиатром, был главврачом детского санатория, врачом скорой помощи.
Последние годы жизни он посвятил журналистике. Увлекался творчеством, был бардом, участвовал в песенных фестивалях, сообщает «Живой Ангарск».
Семье сейчас необходима финансовая помощь, в том числе и на само погребение. У Сергея Владимировича остались четверо детей, двое из которых – несовершеннолетние.
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Семье сейчас необходима финансовая помощь
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