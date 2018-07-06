В Улан-Удэ пройдёт парад семей

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В воскресенье, 8 июля, в День семьи, любви и верности в Улан-Удэ состоится семейный фестиваль «Счастливы вместе»



В программе фестиваля предусмотрены: парад семей «Вместе весело шагать», выступление творческих коллективов, вручение благодарственных писем, подарочных сертификатов, работа творческих, спортивных площадок, проведение прикладных мастер-классов.



Кроме этого, пройдёт конкурс «Самая оригинальная шляпа». Дети смогут принять участие в конкурсе рисунков «Моя семья» и сфотографироваться на фото зоне «love is...»



Фестиваль пройдет в парке культуры и отдыха «Юбилейный» в 17.00 часов.



Чтоб принять участие в параде семей, необходимо подать заявку, написав в Viber по номеру: 89140507500. В сообщении необходимо указать фамилию, имя, отчество папы и мамы, количество детей, сколько лет в браке и контактный телефон.

