В воскресенье, 8 июля, в День семьи, любви и верности в Улан-Удэ состоится семейный фестиваль «Счастливы вместе»
В программе фестиваля предусмотрены: парад семей «Вместе весело шагать», выступление творческих коллективов, вручение благодарственных писем, подарочных сертификатов, работа творческих, спортивных площадок, проведение прикладных мастер-классов.
Кроме этого, пройдёт конкурс «Самая оригинальная шляпа». Дети смогут принять участие в конкурсе рисунков «Моя семья» и сфотографироваться на фото зоне «love is...»
Фестиваль пройдет в парке культуры и отдыха «Юбилейный» в 17.00 часов.
Чтоб принять участие в параде семей, необходимо подать заявку, написав в Viber по номеру: 89140507500. В сообщении необходимо указать фамилию, имя, отчество папы и мамы, количество детей, сколько лет в браке и контактный телефон.
В Улан-Удэ пройдёт парад семей
Общество, Фото:
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