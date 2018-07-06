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Экспресс Улан-Удэ – Иркутск будет останавливаться в Тимлюе

Экспресс Улан-Удэ – Иркутск будет останавливаться в Тимлюе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В графике движения дневного экспресса № 149 Улан-Удэ – Иркутск назначена дополнительная остановка

Теперь поезд будет также останавливаться на станции Тимлюй. Остановка будет 2 минуты.

Это решение было принято после встречи руководства Улан-Удэнского региона ВСЖД с жителями близлежащего к станции посёлка Каменск, которые обратились с просьбой об остановке поезда в Тимлюе.

- Сейчас в каждом составе поезда курсируют по два абсолютно новых вагона с сидячими местами. Это именно те вагоны, поездки в которых предпочитает большинство пассажиров поезда Иркутск – Улан-Удэ. Приоритетной задачей остается обеспечение транспортной доступности для пассажиров небольших станций, поэтому мы готовы предусматривать новые остановки, в зависимости от пассажиропотока, - отметил заместитель начальника ВСЖД по территориальному управлению в Улан-Удэнском регионе Валерий Тимофеев.



По информации ВСЖД 
поезд
 
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