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В Улан-Удэ устроят выставку работ «Байкал око Земли»

Общество, 
Решение было принято после работы творческой школы

Завершилась работа межрегиональной творческой школы «Байкал око Земли». В ней участвовали 80 человек из Бурятии, Якутии, Иркутской области и Хакасии.

- В работе приняли участие, сольные исполнители по видам инструментов: фортепиано, инструменты народного оркестра (гитара), бурятские национальные инструменты (иочин), струнно-смычковые инструменты, и преподаватели, - сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.

Мастер-классы, открытые уроки, творческие встречи проводили педагоги из Москвы, имеющие большой опыт работы в творческих школах в разных регионах России и за рубежом. Среди них Алексей Чернов, Анна Соколова, Владислав Домогацкий, Чернышев Сергей, Рантарова Маина, Данитова Елена.

По словам организаторов, особенностью проведения данной творческой школы стало совместное обучение учащихся и преподавателей детских школ искусств. Было проведено 6 круглых столов и два семинара.

Также было решено устроить выставку художественных работ участников в экспозиционных залах детских школ искусств и музеях города Улан-Удэ.
 
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