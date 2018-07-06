В Улан-Удэ устроят выставку работ «Байкал око Земли»

Решение было принято после работы творческой школы



Завершилась работа межрегиональной творческой школы «Байкал око Земли». В ней участвовали 80 человек из Бурятии, Якутии, Иркутской области и Хакасии.



- В работе приняли участие, сольные исполнители по видам инструментов: фортепиано, инструменты народного оркестра (гитара), бурятские национальные инструменты (иочин), струнно-смычковые инструменты, и преподаватели, - сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.



Мастер-классы, открытые уроки, творческие встречи проводили педагоги из Москвы, имеющие большой опыт работы в творческих школах в разных регионах России и за рубежом. Среди них Алексей Чернов, Анна Соколова, Владислав Домогацкий, Чернышев Сергей, Рантарова Маина, Данитова Елена.



По словам организаторов, особенностью проведения данной творческой школы стало совместное обучение учащихся и преподавателей детских школ искусств. Было проведено 6 круглых столов и два семинара.



Также было решено устроить выставку художественных работ участников в экспозиционных залах детских школ искусств и музеях города Улан-Удэ.

