Жителей Иркутской области штрафуют за выход в лес

Ежедневно в области работают патрульные группы



С начала пожароопасного периода в Иркутской области силами межведомственных патрульных групп выявлено 468 возгораний, что в два раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение риска возникновения возгораний в весенний период было обусловлено холодной поздней весной.



Однако в настоящее время чрезвычайная пожароопасность регистрируется синоптиками на территории северных районов Прибайкалья. Отсутствие осадков, жаркая погода и ветра способствуют возникновению и распространению природных пожаров на большую площадь.



Для предотвращения пожаров в Прибайкалье организована ежедневная работа патрульных групп. С начала пожароопасного периода в отношении 584 граждан, 20 должностных и 2 юридических лиц составлены протоколы об административных правонарушениях. К административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности, в том числе в условиях действия особого противопожарного режима и режима чрезвычайной ситуации уже привлечены 328 граждан и 16 должностных лиц, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

