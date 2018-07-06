Ежедневно в области работают патрульные группы
С начала пожароопасного периода в Иркутской области силами межведомственных патрульных групп выявлено 468 возгораний, что в два раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение риска возникновения возгораний в весенний период было обусловлено холодной поздней весной.
Однако в настоящее время чрезвычайная пожароопасность регистрируется синоптиками на территории северных районов Прибайкалья. Отсутствие осадков, жаркая погода и ветра способствуют возникновению и распространению природных пожаров на большую площадь.
Для предотвращения пожаров в Прибайкалье организована ежедневная работа патрульных групп. С начала пожароопасного периода в отношении 584 граждан, 20 должностных и 2 юридических лиц составлены протоколы об административных правонарушениях. К административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности, в том числе в условиях действия особого противопожарного режима и режима чрезвычайной ситуации уже привлечены 328 граждан и 16 должностных лиц, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Жителей Иркутской области штрафуют за выход в лес
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Решение было принято после работы творческой школы
Участие в фестивале примут творческие коллективы и культурные центры
За первое полугодие выплатили 27,8 млн рублей
Ежедневно в области работают патрульные группы
Он посвятил её матчу Россия-Хорватия (Видео)
Их рассчитают с учётом новых тарифов
В Улан-Удэ приехали сильнейшие велогонщики Сибири
Водитель показал в видеоролике озеро, наелся омуля и икры
В жаркую погоду тело теряет много влаги, что создаёт риск инсульта
Коммунальщики ремонтировали вентиль
В результате была нарушена нерестовая миграция рыб
Шаманку Кажетту чествовали в аэропорту по бурятским обычаям. ВИДЕО
Для детей выступят мотоциклисты и музыканты
Футболист сборной России, уроженец Бурятии, установил рекорд, который сам явно не хотел
Свет в домах горожан появился ночью