В результате была нарушена нерестовая миграция рыб
В Кижингинском районе Бурятии неизвестные перекрыли насыпью русло реки Сулхара.
- Перекрытие в русле реки Сулхара, устроенное неустановленными лицами в целях изменения течения и орошения сенокосных полей, привело к изменению русла водотока, нарушению нерестовых миграций рыб. В результате противоправных действий ущерб, нанесенный рыбным запасам реки Сулхара, составил 18 792 рубля, - сообщает прокуратура Бурятии.
Отдел дознания МО МВД России «Хоринский» возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 250 Уголовного кодекса РФ «Загрязнение поверхностных вод либо иное изменение их природных свойств, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда рыбным запасам».
Уголовное дело находится в производстве, уточнили в прокуратуре.
В Бурятии неизвестные перекрыли реку для полива полей
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