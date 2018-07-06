Для детей выступят мотоциклисты и музыканты
С 6 по 9 июля на берегу Байкала в селе Турка Прибайкальского района пройдёт туристический слёт. В мероприятии примут участие воспитанники центров помощи детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей Забайкалья и Бурятии.
- В учреждениях уже отобраны ребята, которые отправятся на слёт. Критерии, по которым проходил отбор – это хорошее поведение, учёба, участие в творческой жизни учреждения, в котором проживают воспитанники, - сообщил руководитель проекта «Автопробег Добра» Руслан Иваницкий.
В рамках слёта для детей пройдёт ряд спортивных мероприятий, в том числе турнир по русской лапте, для ребят выступят мотоциклисты и музыканты.
Кроме того, как сообщил Руслан Иваницкий, в рамках турслёта будет доставлена канцелярия и другие необходимые вещи для 350 ребят из детских домов, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.
Турслёт на Байкале проведут для сирот Бурятии
Общество, Фото:
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