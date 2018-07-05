Круглый фонтан диаметром 22 метра появится на площади Ленина в этом году
На его установку потратят 5 млн 936 тысяч рублей. Фонтан будет иметь подсветку. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Фонтан установят в рамках второго этапа благоустройства пл. Ленина. Администрация Читы ведёт поиск подрядчика.
Согласно документации, на мероприятия второй очереди благоустройства, в рамках которых поставят фонтан, потратят 55,9 млн рублей. Срок выполнения работ - до 1 ноября 2018 года. Источником финансирования выступает федеральный и краевой бюджеты.
Сам круглый фонтан диаметром 22 метра обойдётся в 1,3 млн рублей. Ещё 3,9 млн рублей потратят на его подсветку. Будет установлено светодинамическое оборудование компании «Боронд». Как сообщается на сайте компании, это ведущая на российском рынке организация, занимающаяся проектированием, строительством и реконструкцией фонтанов, сообщает zab.ru.
Фонтан с подсветкой поставят центральной площади Читы
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