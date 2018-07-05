Заключённые «кутюрье» сшили военную форму для бурятского фильма

В исправительном учреждении №4 Читы - есть свой Валентин Юдашкин. А у него собственная «капсульная» коллекция одежды



Дмитрий Ветошкин может сшить все - от медицинского халата до шинели времен великой Отечественной. А ведь еще полгода назад заключенный и представить не мог, что будет портным.



- Я ,когда начал шить, два месяца прямо понять не мог. Два месяца! То есть я сошью деталь, а потом приходилось ее разбирать. Ну, ничего, у меня был хороший наставник, который меня всему научил, - говорит Дмитрий Ветошкин, осужденный лечебно- исправительного учреждения № 4.



Недавно здесь побывал именитый гость - режиссёр фильма «321-ая сибирская» Солбон Лыгденов. Для съемок срочно понадобились 60 военных костюмов и 30 пилоток. Заключенные кутюрье справились с заданием на «отлично».



- Гордился , думал, когда-нибудь увижу этот фильм . И скажу - это я шил эти кителя, брюки, пилотки! - говорит Дмитрий Ветошкин, осужденный лечебно- исправительного учреждения № 4.



А вот и сама шинель образца сороковых годов- особый экземпляр из работ Дмитрия Ветошкина. Сшил он ее всего за один день. Впрочем, сжатые сроки никак не отразились на качестве изделия. Уже через год Дмитрий будет создавать одежду уже на воле, сообщает zab.tv.



- Работа адаптирует прежде всего к освобождению осужденных. У нас полностью поддерживаются трудовые отношения с осужденными. Соответственно, устраиваются официально, официально отчисляют налог, привлекаются к труду, - говорит Александр Круглов, исполняющий обязанности заместителя начальника по производству лечебно- исправительного учреждения №4,г. Чита.

