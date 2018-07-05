Забайкальский край нуждается в 75 новых школах

В Чите за весь постсоветский период не было построено ни одной новой школы



Забайкальский край нуждается в строительстве 75 новых школ и пристроек к работающим учреждениям. В Чите за весь постсоветский период не было построено ни одной новой школы, сообщает ТАСС.



- Забайкальский край нуждается в строительстве 75 новых школ и пристроек к уже имеющимся учреждениям. Необходимо создать более 20 тысяч мест, - сообщил ТАСС министр образования региона Андрей Томских.



По его словам, в регионе в два этапа реализуется программа создания новых мест для школьников. Задача первого - ликвидировать вторые и третьи смены обучения, а второго - перевести обучающихся в новые здания из построек, износ которых превышает 50%.



- В 2017 году Забайкальский край получил из федерального бюджета свыше 950 млн рублей субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях, - сказал министр.



Средства направлены на строительство в 2018-2019 годах школы с пристроенным детским садом в селе Большая Тура и возведение в 2019-2020 годах школы на 1,1 тыс. мест в Чите.



- В Чите крайне остро стоит проблема переполненности школ. Есть необходимость в строительстве до 2025 года нескольких школ в разных районах города, - добавил Томских.

