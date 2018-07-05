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Улан-удэнцы полдня оставались без света

Общество, 
Более 12 часов энергетики устраняли аварию

Накануне около пяти утра без света остались жители Советского района Улан-Удэ. Из-за аварийного отключения подстанции без света остались потребители улиц Иволгинская, Иркутская, Джидинская, Блюхера, Подстанционная, Грачевская, Заречная, Кемеровская, Новосибирская, Соловьиная.

Подключение потребителей проводилось поэтапно: через час запитали основную часть обесточенных домов. Через полтора часа свет появился в домах потребителей с улиц Блюхера, Соловьиная, Подстанционная, Грачевская.

Ближе к вечеру, в 17:11, электричество появилось на улицах Грачевская, Заречная, Кемеровская, Новосибирская.

Время отключения составило 12 часов 21 минуту, сообщается в оперативной сводке по городу.                                                                                                                                                                                  
отключение света
 
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