В Бурятии прошла спартакиада для подростков из неблагополучных семей

Спортивное мероприятие организовало МВД по Бурятии





В Улан-Удэ прошла спартакиада среди подростков, состоящих на профилактическом учёте, а также из неблагополучных семей. Все собрались на спортивной площадке школы №25.



- Мы проводим спортивное мероприятие для подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, чтобы отвлечь их от повседневности, занять время чем-то по-настоящему полезным и интересным, - сообщил подполковник полиции Доржи-Нима Аюшеев.



Спартакиада проходила в 3 этапа. Дети играли в дартс, соревновались в забегах на скакалках, разгадывали загадки. Активно участвовали в беседах по ПДД. После сыграли в мини-футбол и приняли участие в легкоатлетической эстафете.



Участников состязаний наградили грамотами, сладкими подарками и ценными призами - теннисными ракетками, удочками, кружками и фонариками, сообщает пресс-служба МВД по республике.













