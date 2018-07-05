В Бурятии прошла спартакиада для подростков из неблагополучных семей

Спортивное мероприятие организовало МВД по Бурятии
В Улан-Удэ прошла спартакиада среди подростков, состоящих на профилактическом учёте, а также из неблагополучных семей. Все собрались на спортивной площадке школы №25.
- Мы проводим спортивное мероприятие для подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, чтобы отвлечь их от повседневности, занять время чем-то по-настоящему полезным и интересным, - сообщил подполковник полиции Доржи-Нима Аюшеев.
Спартакиада проходила в 3 этапа. Дети играли в дартс, соревновались в забегах на скакалках, разгадывали загадки. Активно участвовали в беседах по ПДД. После сыграли в мини-футбол и приняли участие в легкоатлетической эстафете.
Участников состязаний наградили грамотами, сладкими подарками и ценными призами - теннисными ракетками, удочками, кружками и фонариками, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Спортивное мероприятие организовало МВД по Бурятии
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