Рэпер Хаски из Улан-Удэ проедет по Сибири с «Проказой»

Рэпер Хаски даст концерты в 40 населенных пунктах Сибири



Новая гастрольная программа получила название «Проказа». Билеты на концерт уже продаются в городских кассах.



В Кемерове известный исполнитель выступит 5 октября в «Байконуре», а 7 октября Хаски приедет в Новокузнецк и даст концерт в клубе «8 проходная», сообщает mk-kuzbass.ru.



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