Российский специалист Павел Ланцов стал тренером сборной Канады, сообщает сайт местной федерации биатлона. Он будет помощником главного тренера команды Маттиаса Аренса.
В новости о его назначении указано, что Федерация проконсультировалась с WADA и выяснила, что россиянин никогда не был замешан в скандалах с допингом. До этого он работал с резервной командой сборной России и тренером женской сборной по стрельбе.
38-летний уроженец Читы намерен в ближайшее время переехать в Кэнмор вместе с семьей. Свое мнение о назначении Ланцова ранее высказал комментатор Дмитрий Губерниев, сообщает sport-express.ru.
Уроженец Читы назначен тренером канадской сборной по биатлону
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Российский специалист Павел Ланцов стал тренером сборной Канады, сообщает сайт местной федерации биатлона. Он будет помощником главного тренера команды Маттиаса Аренса.
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