Уроженец Читы назначен тренером канадской сборной по биатлону

Российский специалист Павел Ланцов стал тренером сборной Канады, сообщает сайт местной федерации биатлона. Он будет помощником главного тренера команды Маттиаса Аренса.



В новости о его назначении указано, что Федерация проконсультировалась с WADA и выяснила, что россиянин никогда не был замешан в скандалах с допингом. До этого он работал с резервной командой сборной России и тренером женской сборной по стрельбе.



38-летний уроженец Читы намерен в ближайшее время переехать в Кэнмор вместе с семьей. Свое мнение о назначении Ланцова ранее высказал комментатор Дмитрий Губерниев, сообщает sport-express.ru.

