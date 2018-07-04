Министерство внутренних дел напомнило о защите от грабителей
Сотрудники полиции призывают жителей Бурятии быть внимательными по отношению к своему имуществу в сезон отпусков.
- Даже если вы живёте на втором или третьем этаже многоквартирного дома, распахивать окна и двери, тем более, в ночное время, когда жильцы спят – крайне рискованно. Квартирных воришек не остановит ни присутствие хозяев, ни уж точно – москитная сетка, - сообщают в пресс-службе МВД по Бурятии.
Полиция Улан-Удэ рекомендует жителям не открывать на ночь окна и двери, не оборудованные дополнительными системами защиты; проверять перед сном, закрыта ли входная дверь; не оставлять ключи от входной двери в доступных для чужих людей местах; зашторивать окна, даже находясь в помещении.
- При отъезде в отпуск или на несколько дней стоит попросить соседей и родственников присмотреть за жилищем, оборудовать квартиру надёжными дверьми, замками и сигнализационной системой, - отметили в МВД.
МВД Бурятии просит спать с закрытыми окнами
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Нескольким ветеранам проведено зубопротезирование и слухопротезирование
Министерство внутренних дел напомнило о защите от грабителей
Детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, нужны книги, наборы для творчества, предметы декора
Процедура поможет людям с потерей памяти и при порче документов
В этом году на «Щучке» состоится несколько крупных необычных событий
Пожарные поезда ВСЖД готовы защищать территории от лесных пожаров
3 июля подразделения Госавтоинспекции отметили профессиональный праздник – 82-годовщину со дня образования в системе МВД
Исправительную колонию посетили Александр Фёдоров и Виталий Гороховский
Особо отличившихся сотрудников наградили
Такой водитель создаёт реальную угрозу безопасности дорожного движения
Полисы автогражданки на бланках строгой отчётности могут уйти в историю
Малышка стала шестым ребёнком в большой семье
На Ильинскую больницу поступило сразу несколько жалоб от родных умерших людей
В Сети появилось ещё одно забавное видео, сделанное у экрана телевизора перед историческим матчем
Для гостей устроят дефиле костюмов вареника и конкурс необычной начинки