МВД Бурятии просит спать с закрытыми окнами

Министерство внутренних дел напомнило о защите от грабителей



Сотрудники полиции призывают жителей Бурятии быть внимательными по отношению к своему имуществу в сезон отпусков.



- Даже если вы живёте на втором или третьем этаже многоквартирного дома, распахивать окна и двери, тем более, в ночное время, когда жильцы спят – крайне рискованно. Квартирных воришек не остановит ни присутствие хозяев, ни уж точно – москитная сетка, - сообщают в пресс-службе МВД по Бурятии.



Полиция Улан-Удэ рекомендует жителям не открывать на ночь окна и двери, не оборудованные дополнительными системами защиты; проверять перед сном, закрыта ли входная дверь; не оставлять ключи от входной двери в доступных для чужих людей местах; зашторивать окна, даже находясь в помещении.



- При отъезде в отпуск или на несколько дней стоит попросить соседей и родственников присмотреть за жилищем, оборудовать квартиру надёжными дверьми, замками и сигнализационной системой, - отметили в МВД.





