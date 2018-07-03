Ребята отвечали на вопросы и вспоминали песни
В рамках летней программы «Не расставайтесь с книгой летом» центральная детская библиотека Джидинского района провела детском лагере «Черёмушки» литературно-экологическую игру «Через книгу к природе». Ребята познакомились с творчеством писателей-натуралистов Бианки, Пришвина, Чарушина, Скребицкого.
Для детей провели познавательную викторину «Мир растений и зверей» по рассказам и сказкам этих писателей. Во многих вопросах детям помогла разобраться книжная выставка «Через книгу к природе». Мероприятие закончилось играми «Кто здесь живёт?», «Эти удивительные животные», «Жадина», «Твистер».
Сотрудники межпоселенческой центральной библиотеки провели для ребят и конкурсно-игровую программу с названием «По секрету всему свету». Она началась с разминки, затем, ответив на вопросы викторины, дети вспомнили знаменитые всем сказки, загадки, басни, узнали сказочных героев.
В футбольной и музыкальной викторине главным условием, было вспомнить правильный ответ и спеть строчку из песни. А вот «игра-слов» была рассчитана на тех, кто желал проявить своё логическое мышление.
В конце мероприятия провели игру «Угадай мелодию», «Любимые мультфильмы» в четыре тура. Победителями стали Бадмаев Дмитрий, Зиннатов Максим, Цыбиков Алдар, Тапхаров Евгений, Цыренов Тумэн и Боровский Кирилл. Им вручили грамоты и благодарности со сладкими призами, сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Бурятии.
В Бурятии для детей провели игру «Через книгу к природе»
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