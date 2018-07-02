Автоэкспедиция из Набережных Челнов приедет в Улан-Удэ

Автоэкспедицию от Набережных Челнов до Магадана и обратно организовали два туриста Федор Алексеев и Даниил Балтачев



Она стартовала накануне и будет проходить через 19 городов. Общее время в пути - 30 дней, а примерный километраж составляет 20 тысяч километров.



Как отмечают сами путешественники, основная цель поездки – показать красоту родной страны. О каждом городе путники хотят снять небольшой ролик, в котором будут продемонстрированы основные достопримечательности и интересные места. Также молодые люди станут публиковать интересные новости про города и саму поездку в социальных сетях «Вконтакте» (https://vk.com/event161238609) и Instagram с хэштегом #челнымагадан2018.



- «Мы хотим показать, что Россия - это великая страна, где живут замечательные, открытые и добрые люди. Это страна, по которой можно интересно путешествовать на автомобиле. Также мы хотим по возможности посетить местные залы единоборств и скалолазания для обмена опытом, - написали ребята на своей страничке в одной из социальных сетей.



Среди городов, которые посетят путешественники, значатся: Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск, Кемерово, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Якутск и Магадан, сообщает kolyma.ru.

