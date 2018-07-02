Проект НИИ биологии ИГУ «Влияние изменения климата на адаптированных к холоду эндемиков озера Байкал» победил в конкурсе в области климатических исследований, систем хранения и грид-технологий
Организатором конкурса выступил Российский научный фонд (РНФ) и крупнейшая научно-исследовательская организация Германии – Объединение имени Гельмгольца.
Руководитель проекта – кандидат биологических наук Дарья Бедулина. Коллектив иркутских учёных получит трехлетний грант РНФ в сумме до 6 млн рублей ежегодно. У коллектива лаборатории «Проблемы адаптации биосистем» НИИ это уже четвёртый грант.
Проект будет выполняться вместе с учёными из центра экологических исследований им.Гельмгольца – UFZ и Института полярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера – AWI, а также с коллегами из университетов городов Лейпциг и Кобруг.
- Сотрудничество с коллегами из UFZ и AWI у нас длится уже почти десять лет. Ранее мы уже получали грант РФФИ и Объединения имени Гельмгольца на создание Российско-Германской Гельмгольцевской научной группы «Helmholz-Russia Joint Research Group» (2011-2015).Новый проект – это продолжение проводимых исследований о потенциальных эффектах глобальных климатических изменений на эндемичную биоту озера Байкал,– сказал руководитель лаборатории, директор НИИМаксим Тимофеев.
По словам Максима Тимофеева, повторная поддержка Российско-Германской Гельмгольцевской научной группы подтверждает не только высокий уровень выполняемых с немецкими коллегами работ, но и постоянный интерес мирового научного сообщества к проблематике исследований Байкала, сообщает ИА «Байкал Инфо».
Учёные исследуют влияние изменения климата на эндемиков Байкала
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