В Улан-Удэ продолжается детская летняя оздоровительная кампания
В лагере «Огонёк» 17 июня стартовал 1 сезон. В этот период отдыхают и оздоравливаются 250 детей. В сезоне отдыхают 43 ребенка из детских домов сёл Новокижингинска и Бичура, сообщает администрация Улан-Удэ.
Было проведено более 40 мероприятий. Среди них «Презентация отрядов», «Открытие малых Олимпийских игр», «Клипмейкер», Веселые старты, вокальный конкурс «Огонек-2018 год», «Все цирки мира», квесты, спортивные соревнования по футболу, пионерболу, легкой атлетике, шашкам и шахматам и др. Ежедневно работают кружки и секции, которые ведут опытные педагоги дополнительного образования.
В лагере «Берёзка» 1 сезон отдыха начался 13 июня. Всего в центре будут организованы 3 образовательно-оздоровительные смены по 21 день: 1 смена - «Путешественники во времени», 2 смена - «Краски творчества» и 3 смена- «Объединённые космосом».
- В лагере реализуются дополнительные общеобразовательные программы - «Алтаргана» (кружок бурятского языка, культуры, искусства и традиция бурятского народа), «Магия творчества» (кружок изобразительного и декоративно - прикладного искусства), «Мир танцующего детства» (кружок хореографии), а также программа «Психологическое сопровождение детей в ДОЛ». Для детей проводятся квесты, организованные фотосессии. В гости к ребятам приглашаются творческие коллективы города и организации для проведения мастер-классов, - уточнили в мэрии.
Все воспитатели и руководители дополнительного образования имеют педагогическое образование и опыт работы, все вожатые имеют сертификаты республиканской школы подготовки вожатых.
Также в Улан-Удэ завершили работу 68 пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей, 30 лагерей труда и отдыха при школах и учреждениях дополнительного образования. В них отдохнули порядка 7500 человек, из них 1297 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Мэрия Улан-Удэ отчиталась о летней оздоровительной кампании
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