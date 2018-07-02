02 Июля

01 Июля

Популярное

Мэрия Улан-Удэ отчиталась о летней оздоровительной кампании

Общество, 
В Улан-Удэ продолжается детская летняя оздоровительная кампания

В лагере «Огонёк» 17 июня стартовал 1 сезон. В этот период отдыхают и оздоравливаются 250 детей. В сезоне отдыхают 43 ребенка из детских домов сёл Новокижингинска и Бичура, сообщает администрация Улан-Удэ.

Было проведено более 40 мероприятий. Среди них «Презентация отрядов», «Открытие малых Олимпийских игр», «Клипмейкер», Веселые старты, вокальный конкурс «Огонек-2018 год», «Все цирки мира», квесты, спортивные соревнования по футболу, пионерболу, легкой атлетике, шашкам и шахматам и др. Ежедневно работают кружки и секции, которые ведут опытные педагоги дополнительного образования.

В лагере «Берёзка» 1 сезон отдыха начался 13 июня. Всего в центре будут организованы 3 образовательно-оздоровительные смены по 21 день: 1 смена - «Путешественники во времени», 2 смена - «Краски творчества» и 3 смена- «Объединённые космосом».

- В лагере реализуются дополнительные общеобразовательные программы - «Алтаргана» (кружок бурятского языка, культуры, искусства и традиция бурятского народа), «Магия творчества» (кружок изобразительного и декоративно - прикладного искусства), «Мир танцующего детства» (кружок хореографии), а также программа «Психологическое сопровождение детей в ДОЛ». Для детей проводятся квесты, организованные фотосессии. В гости к ребятам приглашаются творческие коллективы города и организации для проведения мастер-классов, - уточнили в мэрии.

Все воспитатели и руководители дополнительного образования имеют педагогическое образование и опыт работы, все вожатые имеют сертификаты республиканской школы подготовки вожатых.

Также в Улан-Удэ завершили работу 68 пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей, 30 лагерей труда и отдыха при школах и учреждениях дополнительного образования. В них отдохнули порядка 7500 человек, из них 1297 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
летние лагеря
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Национальный оркестр Бурятии представит проект «Звук»
Общество, 02.07.2018
Презентация проекта «Звук» состоится 15 июля на фестивале «Ночь Ёхора»
Мэрия Улан-Удэ отчиталась о летней оздоровительной кампании
Общество, 02.07.2018
В Улан-Удэ продолжается детская летняя оздоровительная кампания
В Бурятии уменьшилось количество нарушений на воде
Общество, 02.07.2018
В этом году в Прибайкальском районе было составлено 6 протоколов, в прошлом году их было 42
В Бурятии зафиксировано 5 случаев клещевого энцефалита
Общество, 02.07.2018
С начала сезона клещевой активности в Бурятии в медицинские организации по поводу укусов клещей обратились 2927 человек
В Бурятии стартует конкурс «Мы рисуем ГТО!»
В Бурятии стартует конкурс «Мы рисуем ГТО!»
Общество, 02.07.2018
Победит тот, чей рисунок наберёт больше лайков
В Бурятии закроют переезд в Нюках
Общество, 02.07.2018
3 июля на железнодорожном переезде в селе Нюки Кабанского района Бурятии пройдут ремонтные работы
В Бурятии завершился Сурхарбан (фоторепортаж)
В Бурятии завершился Сурхарбан (фоторепортаж)
Общество, 02.07.2018
Абсолютным чемпионом по бурятской борьбе стал улан-удэнец. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Парусная регата на Байкале соберёт яхтсменов из России и зарубежья
Парусная регата на Байкале соберёт яхтсменов из России и зарубежья
Общество, 02.07.2018
Гонки на яхтах Baikal Sailing Week 2018 стартуют уже 28 июля
Волонтёры в Улан-Удэ ищут пропавшего дедушку
Волонтёры в Улан-Удэ ищут пропавшего дедушку
Общество, 02.07.2018
Во время поисков волонтёры помогли пенсионеру, которому стало плохо
В Иркутске прошли соревнования по лову рыбу
Общество, 02.07.2018
Попытать рыбацкий фарт собралось 40 спортсменов
Соревнования по паркуру и фрирану в Иркутске собрали 400 человек
Соревнования по паркуру и фрирану в Иркутске собрали 400 человек
Общество, 02.07.2018
Участники выполняли сложные трюки уличной акробатики

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Загрузка...
^