В Бурятии зафиксировано 5 случаев клещевого энцефалита

С начала сезона клещевой активности в Бурятии в медицинские организации по поводу укусов клещей обратились 2927 человек



В их числе 848 ребёнка. Наибольшее количество обратившихся по поводу укусов клещей зарегистрировано в Кабанском, Тункинском, Закаменском, Баргузинском и Улан-Удэ, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



На 2 июля, в республике зарегистрировано 5 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, 3 случая заболевания клещевым боррелиозом и 11 случаев клещевым риккетсиозом.



От клещевого вирусного энцефалита, на сегодняшний день в Бурятии привито более 44 тысяч человек.

