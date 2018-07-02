02 Июля

01 Июля

Популярное

В Бурятии зафиксировано 5 случаев клещевого энцефалита

Общество, 
С начала сезона клещевой активности в Бурятии в медицинские организации по поводу укусов клещей обратились 2927 человек

В их числе 848 ребёнка. Наибольшее количество обратившихся по поводу укусов клещей зарегистрировано в Кабанском, Тункинском, Закаменском, Баргузинском и Улан-Удэ, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

На 2 июля, в республике зарегистрировано 5 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, 3 случая заболевания клещевым боррелиозом и 11 случаев клещевым риккетсиозом.

От клещевого вирусного энцефалита, на сегодняшний день в Бурятии привито более 44 тысяч человек.
клещевой энцефалит
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии зафиксировано 5 случаев клещевого энцефалита
Общество, 02.07.2018
С начала сезона клещевой активности в Бурятии в медицинские организации по поводу укусов клещей обратились 2927 человек
В Бурятии стартует конкурс «Мы рисуем ГТО!»
В Бурятии стартует конкурс «Мы рисуем ГТО!»
Общество, 02.07.2018
Победит тот, чей рисунок наберёт больше лайков
В Бурятии закроют переезд в Нюках
Общество, 02.07.2018
3 июля на железнодорожном переезде в селе Нюки Кабанского района Бурятии пройдут ремонтные работы
Парусная регата на Байкале соберёт яхтсменов из России и зарубежья
Парусная регата на Байкале соберёт яхтсменов из России и зарубежья
Общество, 02.07.2018
Гонки на яхтах Baikal Sailing Week 2018 стартуют уже 28 июля
Волонтёры в Улан-Удэ ищут пропавшего дедушку
Волонтёры в Улан-Удэ ищут пропавшего дедушку
Общество, 02.07.2018
Во время поисков волонтёры помогли пенсионеру, которому стало плохо
В Иркутске прошли соревнования по лову рыбу
Общество, 02.07.2018
Попытать рыбацкий фарт собралось 40 спортсменов
В Бурятии завершился Сурхарбан (фоторепортаж)
В Бурятии завершился Сурхарбан (фоторепортаж)
Общество, 02.07.2018
Абсолютным чемпионом по бурятской борьбе стал улан-удэнец. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Соревнования по паркуру и фрирану в Иркутске собрали 400 человек
Соревнования по паркуру и фрирану в Иркутске собрали 400 человек
Общество, 02.07.2018
Участники выполняли сложные трюки уличной акробатики
В Бурятии нашли опасные железнодорожные переезды
Общество, 02.07.2018
На переездах повреждена дорога, отсутствует освещение и необходимая дорожная разметка с дорожными знаками
Сотрудники Центр защиты леса Бурятии подготовились к зиме
Сотрудники Центр защиты леса Бурятии подготовились к зиме
Общество, 02.07.2018
Работники котельной центра объявили о готовности к следующему отопительному сезону

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Загрузка...
^