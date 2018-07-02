В Бурятии закроют переезд в Нюках

3 июля на железнодорожном переезде в селе Нюки Кабанского района Бурятии пройдут ремонтные работы



В связи с этим будет ограничено движение автомобилей с 15:30 до 23:30 местного времени.



Проезд автотранспортных средств будет осуществляться по железнодорожному переезду 5559 км в посёлке Селенгинск.



Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.



