3 июля на железнодорожном переезде в селе Нюки Кабанского района Бурятии пройдут ремонтные работы
В связи с этим будет ограничено движение автомобилей с 15:30 до 23:30 местного времени.
Проезд автотранспортных средств будет осуществляться по железнодорожному переезду 5559 км в посёлке Селенгинск.
Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.
В Бурятии закроют переезд в Нюках
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Вход будет бесплатным
С начала сезона клещевой активности в Бурятии в медицинские организации по поводу укусов клещей обратились 2927 человек
Победит тот, чей рисунок наберёт больше лайков
3 июля на железнодорожном переезде в селе Нюки Кабанского района Бурятии пройдут ремонтные работы
Гонки на яхтах Baikal Sailing Week 2018 стартуют уже 28 июля
В нём выступило 62 танцора
Во время поисков волонтёры помогли пенсионеру, которому стало плохо
Они получили дипломы участников
Попытать рыбацкий фарт собралось 40 спортсменов
Им вручили призы по 150 тысяч рублей
Абсолютным чемпионом по бурятской борьбе стал улан-удэнец. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Участники выполняли сложные трюки уличной акробатики
Госпитализировано 23 человека
На переездах повреждена дорога, отсутствует освещение и необходимая дорожная разметка с дорожными знаками
Работники котельной центра объявили о готовности к следующему отопительному сезону