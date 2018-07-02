Тракторист в Бурятии получил права без обучения и экзаменов

Прокурор через суд добился признания их недействительными



Иволгинский районный суд Бурятии рассмотрел административное дело местного жителя. Прокурор Баргузинского района требовал прекращения действия его прав на управление самоходными машинами.



Установлено, что мужчине без документа о профессиональной подготовке или обучении, без медосмотра и без сдачи экзаменов выдали удостоверение тракториста-машиниста.



- Факт внесения заведомо ложных сведений в официальные документы Гостехнадзора и факт незаконности выдачи ответчику удостоверения тракториста – машиниста установлен приговором Баргузинского районного суда, вступившим в законную силу, - сообщает пресс-служба суда.



Требования прокурора удовлетворены, прекращено действие права на управление самоходными машинами. Признано недействительным удостоверение тракториста-машиниста.

