Прокурор через суд добился признания их недействительными
Иволгинский районный суд Бурятии рассмотрел административное дело местного жителя. Прокурор Баргузинского района требовал прекращения действия его прав на управление самоходными машинами.
Установлено, что мужчине без документа о профессиональной подготовке или обучении, без медосмотра и без сдачи экзаменов выдали удостоверение тракториста-машиниста.
- Факт внесения заведомо ложных сведений в официальные документы Гостехнадзора и факт незаконности выдачи ответчику удостоверения тракториста – машиниста установлен приговором Баргузинского районного суда, вступившим в законную силу, - сообщает пресс-служба суда.
Требования прокурора удовлетворены, прекращено действие права на управление самоходными машинами. Признано недействительным удостоверение тракториста-машиниста.
Тракторист в Бурятии получил права без обучения и экзаменов
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Прокурор через суд добился признания их недействительными
Новый необычный обитатель появился в Иркутской зоогалерее
Опасную для здоровья жидкость женщина продавала в Кабанском районе
Мужчина был в двух километрах от берега
Он был найден спустя два дня после исчезновения
За прошедшие выходные в лесах Бурятии проведено более 240 рейдов
Гигантскую яичницу приготовили из перепелиных яиц
Одно золото и три бронзы завоевали представители Бурятии
Для преподавателей осуждённые показали концерт
Была реальная угроза массовых инфекционных заболеваний
На одной из штрафстоянок Иркутска появится выставка разбитых автомобилей
О том, как фанаты в Бурятии праздновали победу сборной России над Испанией. ФОТО, ВИДЕО
В танковом соединении состоялся этап республиканской военно-спортивной игры «Победа» с командами военно-патриотических клубов и отрядов Юнармия
Сворачивать с проспекта 50-летия Октября на одну из улиц больше нельзя
Упрощённая процедура оформления будет действовать до 2020 года