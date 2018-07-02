Новый необычный обитатель появился в Иркутской зоогалерее
Здесь поселился орёл-карлик со сломанной лапой. Сейчас специалисты зоогалереи восстанавливают его здоровье. После того, как он поправится, возможно, орла-карлика выпустят на волю.
«Ремонтировали вчерашнего хищника, которого изначально определили совсем неправильно. Орнитолог сказал что это вовсе не «какой-то странный осоед», как записали в журнал приёма, а очень редкая птица - орёл-карлик. Теперь будем стараться вдвойне вернуть к жизни эту худышку, такие птицы не только редкие, но и очень капризные в содержании. Если нога срастётся более-менее нормально, то вполне возможен выпуск в природу, крылья-то целые», - говорится в сообщении учреждения.
Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре 2017 года в Иркутской зоогалерее разбили стекло и устроили побег две шпороносые черепахи Шрек и Фиона.
В Иркутской зоогалерее спасают редкого орла-карлика
Общество, Фото:
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