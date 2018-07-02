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В Бурятии открыто 5 официальных пляжей

Общество, 
Один из них в Улан-Удэ, два на Байкале

Сейчас в Бурятии официально открыто 5 пляжей – два пляжа на Байкале в местности Энхалук Кабанского района, два пляжа на озере Щучье в Селенгинском районе и пляж на острове Комсомольский в Улан-Удэ.

Главное управление МЧС России по Бурятии просит соблюдать правила безопасного поведения на водоёмах.

- Пользуйтесь для купания оборудованными пляжами или специально отведенными для этого местами. Не ныряйте в необследованных местах водоёмов, так как под водой могут находиться опасные предметы. Опасно купаться в состоянии алкогольного опьянения, последствия в большинстве случаев бывают печальными. Не заплывайте далеко от берега, там могут быть водовороты. Проявляйте осторожность во время плавания с подводной маской и дыхательной трубкой. Не используйте для плавания автомобильные камеры и другие непредназначенные для этого предметы, - призывают в МЧС. 
пляж
 
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