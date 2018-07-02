Таких звонков больше всего поступило в министерство социальной защиты Бурятии в июне
По данным городского Управления соцзащиты, в июне на телефоны call-центра поступило 1 157 звонков. Наибольшее количество обращений поступило от жителей города по вопросам выплаты пособий на детей, предоставления компенсации части родительской платы за детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения. Разъяснения на эту тему были даны более чем 400 гражданам.
- Так же часто звонившие интересовались назначениями и выплатами субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе о размерах назначенной и пролонгированной субсидии одиноко проживающим пенсионерам. С такими вопросами в call-центр обратилось 266 человек, - уточняют в пресс-службе минсоцзащиты Бурятии.
Не многим меньше граждан интересуются оформлением справки на социальную стипендию и перечнем необходимых для этого документов, где и как получить справку о размере среднедушевого дохода семьи, вопросами оказания материальной помощи и оздоровления в реабилитационных учреждениях – 22,5 % от общего количества звонков, а это 260 человек.
Кроме того, порядка 230 граждан получили разъяснения по вопросам предоставления компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт отдельным категориям граждан, предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг льготным категориям граждан.
Также в районах республики проведено более 40 выездных приёмов граждан, в том числе совместно с территориальными отделениями пенсионного фонда. Принят 291 человек.
Улан-удэнские родители интересуются вопросом выплат пособий для детей
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