В Бурятии на асфальте появились призывы «Сними наушники»

В Кяхтинском районе сотрудники ГИБДД совместно с волонтерами медицинского колледжа, педагогами и воспитанниками детского сада №7 «Солнышко» провели профилактическую акцию



С помощью баллончиков с краской и трафаретов участники акции на дорогах центральных улиц, перед нерегулируемыми пешеходными переходами, нанесли надписи, призывающие пеших участников дорожного движения убедиться в безопасности перехода проезжей части.



«Возьмите ребенка за руку», «Сними наушники», «Пешеход, посмотри по сторонам» - пока призывы можно увидеть только вблизи образовательных учреждений, однако волонтеры планируют продолжить свою работу и написать обращения к пешеходам на асфальте по всему городу, сообщает пресс-служба МВД.



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