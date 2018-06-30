В крупнейшем районе Улан-Удэ выбрали лучших слесарей и дворников

29 июня в 113 микрорайоне Улан-Удэ состоялся ежегодный конкурс профессионального мастерства работников ЖКХ среди управляющих организаций Октябрьского района «Мастер года-2018»



В конкурсе приняло участие 7 управляющих организаций, сообщили в администрации Октябрьского района.



Конкурс прошёл по 5 направлениям: «Лучший слесарь-сантехник», «Лучший сварщик», «Лучший столяр», «Лучший электрик», «Лучший дворник».



Все участники конкурса награждены ценными призами и дипломами. Победители также будут представлять Октябрьский район на городском конкурсе «Мастер года».



Призёры и победители:



Лучший слесарь-сантехник



1 место - Алексей Яковлев, УО «ЖКС Саяны»

2 место - Станислав Якимов, УО «Светлый»

3 место - Александр Кальсин, УО «Южный» и Алдар Бадмацыренов, УО «ЖЭУ-4»



Лучший сварщик



1. Майдар Цырендоржиев, УО «ЖКС Саяны»

2. Андрей Шадрин, УО «Южный»



Лучший плотник



1. Бэлигто Санжиев, УО «ЖЭУ-6»

2. Чимит-Доржи Дамбаев, УО «ЖКС Саяны»



Лучший электрик



1. Николай Антипинский, УО «ЖУ-20»

2. Олег Щегловский, УО «ЖКС Саяны»

3. Иван Мишенин, УО «Светлый» и Константин Анциферов, УО «Южный»



Лучший дворник



1. Дарма Раднаев, УО «Светлый»

2. Нина Лымарь, УО «ЖКС Саяны»

3. Алла Синюкова, «Рем-Сервис плюс»

