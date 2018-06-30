В крупнейшем районе Улан-Удэ выбрали лучших слесарей и дворников

29 июня в 113 микрорайоне Улан-Удэ состоялся ежегодный конкурс профессионального мастерства работников ЖКХ среди управляющих организаций Октябрьского района «Мастер года-2018»
В конкурсе приняло участие 7 управляющих организаций, сообщили в администрации Октябрьского района.
Конкурс прошёл по 5 направлениям: «Лучший слесарь-сантехник», «Лучший сварщик», «Лучший столяр», «Лучший электрик», «Лучший дворник».
Все участники конкурса награждены ценными призами и дипломами. Победители также будут представлять Октябрьский район на городском конкурсе «Мастер года».
Призёры и победители:
Лучший слесарь-сантехник
1 место - Алексей Яковлев, УО «ЖКС Саяны»
2 место - Станислав Якимов, УО «Светлый»
3 место - Александр Кальсин, УО «Южный» и Алдар Бадмацыренов, УО «ЖЭУ-4»
Лучший сварщик
1. Майдар Цырендоржиев, УО «ЖКС Саяны»
2. Андрей Шадрин, УО «Южный»
Лучший плотник
1. Бэлигто Санжиев, УО «ЖЭУ-6»
2. Чимит-Доржи Дамбаев, УО «ЖКС Саяны»
Лучший электрик
1. Николай Антипинский, УО «ЖУ-20»
2. Олег Щегловский, УО «ЖКС Саяны»
3. Иван Мишенин, УО «Светлый» и Константин Анциферов, УО «Южный»
Лучший дворник
1. Дарма Раднаев, УО «Светлый»
2. Нина Лымарь, УО «ЖКС Саяны»
3. Алла Синюкова, «Рем-Сервис плюс»
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