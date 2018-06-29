Всебурятский фестиваль «Алтаргана» соберёт более 2 тысяч человек

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Более двух тысяч человек станут участниками мероприятий XIII Международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана»



Об этом сообщил заместитель губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев. Фестиваль стартует через неделю, он будет идти с 5 по 8 июля в двух Иркутске и посёлке Усть-Ордынский.



В культурной части программы примет участие более 1100 человек. Они будут соревноваться в 14 творческих мероприятиях. Самым массовым станет конкурс фольклорных коллективов «Один день бурята», для участия в котором заявлено более 500 человек. Мероприятие состоится в Иркутском драматическом академическом театре им. Н.П. Охлопкова.



Исполнители бурятской народной и эстрадной песни выступят в Иркутской областной филармонии и Иркутском областном музыкальном театре им. Н.М. Загурского, в последнем также будут представлены работы конкурса художественной фотографии. Библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского примет три конкурса – книги, журналистских материалов «Алтан саг», декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов. Модельеры-участники конкурса «Бурятский костюм: традиции и современность» продемонстрируют свои работы в Иркутском государственном медицинском университете.



Киноленты конкурса документального и художественного кино желающие смогут увидеть в кинотеатре «Художественный». На самый зрелищный традиционный конкурс красавиц «Дангина» зрителей приглашают во Дворец спорта «Труд».



Состязания среди поэтов и авторов пройдут в Национальном музее Усть-Ордынского Бурятского округа, а конкурс улигершинов и исполнителей одической поэзии – в муниципальном культурно-досуговом центре «Наран». Лучшие практики и устройства жизни и хозяйствования бурят «Нангин бууса» будут презентованы в киноконцертном зале «Эрдэм».



Вход на эти мероприятия является свободным.



В рамках коммерческих проектов в дни проведения фестиваля выступит знаменитый театр песни и танца «Байкал» в Иркутском областном музыкальном театре им. Н.М. Загурского. Оркестр бурятских народных инструментов с участием солистов Иркутской области представит концертную программу в Иркутской областной филармонии.



Гала-концерт «Алтаргана собирает друзей» с участием известных бурятских артистов России, Монголии, Китая и лучших танцевальных коллективов Байкальского региона пройдет во дворце спорта «Труд». Билеты в продаже.



Важным этапом фестиваля станет международная научно-творческая конференция «Этнокультурные бренды Байкальского региона». Участие в ней примут более 40 докладчиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Забайкальского края, Иркутской области, Республик Бурятия, Саха (Якутия) и Монголия. Это культурологи, искусствоведы, историки, политологи, филологи, представители органов исполнительной власти по управлению культурой и спортом субъектов РФ, члены Русского и Американского географических обществ. Они будут говорить о духовном и культурном наследии Байкальского региона, а также развитии этнотуризма и национальных видов спорта.



- В фестивале «Алтаргана-2018» примут участие более 100 почетных гостей. Это представители Всебурятской ассоциации развития культуры и Ассамблеи народов России, сенаторы Федерального собрания Российской Федерации, участники олимпийских игр, члены-корреспонденты Российской академии наук и многие другие видные общественные деятели. В Иркутске будут установлены четыре войлочные юрты, чтобы наши гости смогли показать свои экспозиции и ознакомить с устройством жизни бурят на их территориях, – сказал Анатолий Прокопьев.



Около 1000 спортсменов заявилось для участия в спортивной программе фестиваля «Алтаргана». Основной площадкой для проведения спортивной программы фестиваля станет стадион «Труд» и Дворец спорта «Труд». 6 июля с 10.00 часов там начнутся соревнования по пяти видам спорта – стрельбе из национального лука, шахматам «Шатар», бурятской борьбе, традиционной игре по разбиванию хребтовой кости и бурятской традиционной игре в кости. Эти мероприятия будут идти два дня.



8 июля в конноспортивном комплексе «Черёмушки» в Иркутском районе состоятся конные скачки. Для лошадей бурятских пород предусмотрено две дистанции - длиной 8 000 метров и 11200 метров. В абсолютном первенстве для лошадей верховых пород предусмотрена дистанция 4000 метров.



- Самым зрелищным видом спорта, безусловно, является борьба. Мы планируем, что для неё будет четыре ковра, потому что большое количество спортсменов заявилось именно на этот вид спорта. Это спортсмены Иркутской области, Усть-Ордынского Бурятского округа, Забайкальского края, Бурятии, Внутренней Монголии, команда московской диаспоры. Спортсмены готовятся серьезно, большие дебаты были вокруг положения и правил проведения соревнований. У нашей команды есть серьезные шансы заявить о себе, - подчеркнул министр спорта Иркутской области Илья Резник.







По информации пресс-службы правительства Иркутской области



