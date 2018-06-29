Уровень Байкала повысился

Отмечено сезонное повышение среднего уровня озера Байкал



Средний уровень озера Байкала 28 июля повысился до отметки 456 метров 15 сантиметров. Это 2 см выше, чем на эту дату в 2017 году, сообщает Иркутское УГМС.



Наполнение началось 18 апреля и за это период составило 44 см, в прошлом году было 23 см.

