Отмечено сезонное повышение среднего уровня озера Байкал
Средний уровень озера Байкала 28 июля повысился до отметки 456 метров 15 сантиметров. Это 2 см выше, чем на эту дату в 2017 году, сообщает Иркутское УГМС.
Наполнение началось 18 апреля и за это период составило 44 см, в прошлом году было 23 см.
Уровень Байкала повысился
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