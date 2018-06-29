На границе Бурятии за неделю проверили 263 тонны мяса

Нашли 2 нарушения в области ветеринарии



За неделю в международном автомобильном пропуске «Кяхта» при экспорте в Монголию досмотрено 263 тонны продукции животноводства, сообщают в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Для недопущения ввоза и вывоза некачественной, опасной и заражённой продукции в международном автомобильном пункте пропуска «Кяхта» проводится досмотр автомобилей, а также ручной клади и багажа пассажиров, импортных и экспортных грузов, следующих на территорию России из Монголии и Китая и в обратном направлении.



С 22 по 28 июня госинспекторами досмотрено 263 тонны экспортной продукции: 157 тонн молочной, 8 тонн рыбной, 22 тонны мясной продукции, 19 тонн кормов для непродуктивных животных, 400 килограммов натурального мёда, 16 тонн супа быстрого приготовления, 40 тонн кормового ячменя и 3 587 160 штук яиц.



- Оформлены документы для перевозки 60 ульев (пчёлопакетов), семи собак и одной кошки, - сообщили в управлении.



При импортных перевозках проконтролировано 60 тонн конины, 60 тонн говядины, 25 тонн готовой мясной продукции.



При транзитных перевозках проконтролировано 244 тонны продукции: 122 тонны свинины, 104 тонны свиного шпика, 18 тонн кишки мелкого рогатого скота. Оформлены документы для перевозки двух собак.



Вся подконтрольная продукция соответствовала сопроводительным документам.



За неделю выявлено два нарушения законодательства в области ветеринарии. 24 июня гражданин пытался вывезти из России 600 килограммов немытой овечьей шерсти без ветеринарного сертификата. Шерсть возвращена с пункта пропуска на территорию России.



25 июня гражданин ввозил с территории Монголии в Россию 3,4 килограмма варёного мяса без ветеринарного сертификата и без разрешения Россельхознадзора на ввоз. Мясо возвращено на территорию Монголии.

