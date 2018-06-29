В этом году обследовали 364 гектара молодняков
Специалисты отдела «Бурятская лесосеменная станция» филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Республики Бурятия» уже в апреле, самыми первыми, приступили к выполнению работ по натурному обследованию леса.
Они подвели итоги за первое полугодие 2018 года.
Объектами натурных обследований в 2018 году явились участки, отнесённые к землям, занятым лесными насаждениями в 2015-2016 годах. Всего обследовано 364 гектара молодняков (56% от плана), соообщили в пресс-службе Федерального бюджетного учреждения «Рослесзащита»
Обследования проводились на территории Бичурского, Заиграевского, Улан-Удэнского и Прибайкальского лесничеств. На участках закладывались пробные площадки, на которых производился учёт деревьев с замером их высот.
В ходе выполнения работ были заполнены перечётные ведомости и полевые карточки, составлены справки по каждому объекту воспроизводства, на основании которых уже определялось соответствие данных участков требованиям нормативных документов. Все материалы направлены в центральный офис Рослесозащиты.
Также в рамках государственного задания по Государственному мониторингу воспроизводства лесов обследовано 21 партия посадочного материала сосны обыкновенной, выращиваемого на лесных питомниках Бичурского, Хандагатайского, Кижингинского и Кикинского лесничеств.
В Бурятии провели мониторинг леса
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Следующий сезон будет открыт с 1 августа и продлится до 30 ноября
В этом году обследовали 364 гектара молодняков
Пять километров вплавь в открытой воде Байкала
Врачи обменяются опытом и обсудят перспективы
Здание Цогчен-дугана Улан-Удэнского дацана «Хамбын Сумэ» на Верхней Берёзовке стало доступным для инвалидов
Для отдыха функционируют специальные места отдыха
В начале июня в театре имени Бестужева прошла премьера детского спектакля
Отдыхающим напоминают правила поведения у воды
Об этом предупреждает ВСЖД
За их добычу выплатили почти 4 миллиона рублей
Лучшие мероприятия в области событийного туризма Сибири и Дальнего Востока определят в Иркутске
Мужчина ближайшие месяцы проведёт в колонии
Нашли нарушения санитарно-эпидемиологических, и противопожарных, и антитеррористических норм
На региональных дорогах стоит 47 камер
Конференция состоится также в Санкт-Петербурге