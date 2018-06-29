В Бурятии провели мониторинг леса

В этом году обследовали 364 гектара молодняков



Специалисты отдела «Бурятская лесосеменная станция» филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Республики Бурятия» уже в апреле, самыми первыми, приступили к выполнению работ по натурному обследованию леса.



Они подвели итоги за первое полугодие 2018 года.



Объектами натурных обследований в 2018 году явились участки, отнесённые к землям, занятым лесными насаждениями в 2015-2016 годах. Всего обследовано 364 гектара молодняков (56% от плана), соообщили в пресс-службе Федерального бюджетного учреждения «Рослесзащита»



Обследования проводились на территории Бичурского, Заиграевского, Улан-Удэнского и Прибайкальского лесничеств. На участках закладывались пробные площадки, на которых производился учёт деревьев с замером их высот.



В ходе выполнения работ были заполнены перечётные ведомости и полевые карточки, составлены справки по каждому объекту воспроизводства, на основании которых уже определялось соответствие данных участков требованиям нормативных документов. Все материалы направлены в центральный офис Рослесозащиты.



Также в рамках государственного задания по Государственному мониторингу воспроизводства лесов обследовано 21 партия посадочного материала сосны обыкновенной, выращиваемого на лесных питомниках Бичурского, Хандагатайского, Кижингинского и Кикинского лесничеств.



