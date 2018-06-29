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Всероссийский заплыв BaikalSwim стартует в Листвянке

Общество, 
Пять километров вплавь в открытой воде Байкала

Всероссийский заплыв BaikalSwim стартует в Листвянке 15 июля. Это этап международной серии X-Waters. Спортсменам предстоит пересечь исток Ангары от Листвянки в Порт Байкал и обратно, сообщает портал 7ka.tv.

По пути придётся справляться не только с низкой температурой воды, но и с мощным течением. Финиш разместят на 800 метров ниже Шаман-камня.

Для участия в соревнованиях уже заявились 80 пловцов, регистрация ещё открыта. 
Байкал плавание
 
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