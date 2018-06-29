Врачи обменяются опытом и обсудят перспективы
Сегодня начала свою работу научно-практическая конференция в честь 25-летия отделения сердечно-сосудистой хирургии Республиканской клинической больницы имени Семашко.
В Улан-Удэ приехали ведущие учёные, эксперты, руководители медицинских организаций, врачи кардиологи, сердечно-сосудистые хирурги, рентгенэндоваскулярные хирурги, анестезиологи-реаниматологи городов Москва, Санкт - Петербург, Новосибирск, Пенза, Томск, Иркутск, Благовещенск, Чита, Якутск.
Сейчас в отделении РКБ им. Семашко проводится весь спектр оперативных вмешательств на сосудах и клапанах сердца - хирургическая коррекция врождённых пороков сердца (устранение незаращенного артериального протока, дефектов межпредсердной и межжелудочковой перегородки), хирургическая коррекция приобретённых пороков сердца (протезирование и пластика пороков митрального, аортального и трикуспидального клапанов сердца) и другие, сообщает пресс-служба больницы.
Сосудистые хирурги со всей России приехали в Улан-Удэ
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