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Лучшие мероприятия туризма Сибири и Дальнего Востока назовут в Иркутске

Общество, 
Лучшие мероприятия в области событийного туризма Сибири и Дальнего Востока определят в Иркутске

В Иркутске пройдёт финал регионального конкурса Национальной премии Russian Event Awards. Это отраслевая награда, которую присуждают по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития индустрии событийного туризма, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Среди номинаций регионального конкурса национальной премии Russian Event Awards - лучшие туристические события в области культуры, спорта, популяризации народных традиций, городских праздничных событий, гастрономического туризма. Также будут определены лучшие музейно-выставочные комплексы и природно-рекреационные зоны для проведения турсобытий; лучший региональный организатор туристических событий, лучшие региональные и муниципальные календари туристических событий.

Приём заявок продлится до середины августа. Итоги будут подведены с 16 по 18 сентября. Полная информация о конкурсе размещена на официальном сайте премии www.rea-awards.ru Лучшие проекты региональных конкурсов примут участие в финале Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, который пройдёт в октябре в Нижнем Новгороде.

- Развитие событийного туризма – приоритетное направление в Иркутской области. Это один из механизмов преодоления сезонности и прекрасная возможность создать положительный имидж нашего региона. Мы очень рады, что региональный этап Национальной премии Russian Event Awards по Сибири и Дальнему Востоку пройдет в Иркутской области, - сказала Екатерина Сливина, руководитель агентства по туризму Иркутской области, председатель оргкомитета финала регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards учреждена в 2012 году. Тогда на участие в ней было подано 114 заявок из 39 городов России. В 2017 году было заявлено 639 проектов из 65 регионов страны.
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