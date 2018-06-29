Лучшие мероприятия туризма Сибири и Дальнего Востока назовут в Иркутске

Лучшие мероприятия в области событийного туризма Сибири и Дальнего Востока определят в Иркутске
В Иркутске пройдёт финал регионального конкурса Национальной премии Russian Event Awards. Это отраслевая награда, которую присуждают по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития индустрии событийного туризма, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Среди номинаций регионального конкурса национальной премии Russian Event Awards - лучшие туристические события в области культуры, спорта, популяризации народных традиций, городских праздничных событий, гастрономического туризма. Также будут определены лучшие музейно-выставочные комплексы и природно-рекреационные зоны для проведения турсобытий; лучший региональный организатор туристических событий, лучшие региональные и муниципальные календари туристических событий.
Приём заявок продлится до середины августа. Итоги будут подведены с 16 по 18 сентября. Полная информация о конкурсе размещена на официальном сайте премии www.rea-awards.ru Лучшие проекты региональных конкурсов примут участие в финале Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, который пройдёт в октябре в Нижнем Новгороде.
- Развитие событийного туризма – приоритетное направление в Иркутской области. Это один из механизмов преодоления сезонности и прекрасная возможность создать положительный имидж нашего региона. Мы очень рады, что региональный этап Национальной премии Russian Event Awards по Сибири и Дальнему Востоку пройдет в Иркутской области, - сказала Екатерина Сливина, руководитель агентства по туризму Иркутской области, председатель оргкомитета финала регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
Национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards учреждена в 2012 году. Тогда на участие в ней было подано 114 заявок из 39 городов России. В 2017 году было заявлено 639 проектов из 65 регионов страны.
Лучшие мероприятия туризма Сибири и Дальнего Востока назовут в Иркутске
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина ближайшие месяцы проведёт в колонии
Нашли нарушения санитарно-эпидемиологических, и противопожарных, и антитеррористических норм
На региональных дорогах стоит 47 камер
Конференция состоится также в Санкт-Петербурге
Хедлайнерами фестиваля станут популярная шоу-группа «Мимино» и Борис Голик, участник различных телепроектов
Здесь состоится специальная инаугурация
Международный молодёжный форум «Байкал» пройдёт с 29 июня по 6 июля в Ольхонском районе Иркутской области
В столице Бурятии состоится хурал, посвящённый божествам Идаму Ямантаке, Гомбо Сахюсану и Чойжал Сахюсану
Связано это с Сурхарбаном
В лесах Киренского района постановлением его главы действует режим чрезвычайной ситуации
Изменения будут с 30 июня по 7 июля
В колонии провели учения
Сегодня в парке имени Орешкова пройдёт фестиваль мороженого
Три года назад дизайнер из Москвы Наталья Бурдина узнала бурятском мальчике-сироте с пересаженной печенью и решила его усыновить. На днях женщина дала большое откровенное интервью об Аюре
Житель Чунского района Иркутской области рассчитался с алиментной задолженностью после запрета на проведение регистрационных действий в отношении квартиры