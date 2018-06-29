В Бурятии пройдут VIII Доржиевские чтения

Конференция состоится также в Санкт-Петербурге



Конференция «Доржиевские чтения» посвящена памяти выдающегося бурятского буддиста, учёного и общественного деятеля, учителя XIII Далай-ламы, основателя Санкт-Петербургского дацана Гунзэчойнэй, Хамбо-ламы Агвана Лобсана Доржиева (1854–1938). Чтения были впервые организованы в 2004 году в ознаменование 150-летия со дня рождения Агвана Доржиева и с тех пор проходят регулярно один раз в два года в местах, исторически связанных с его именем. За 14 лет участники конференции побывали в Санкт-Петербурге, в Иркутске и на Ольхоне, в Улан-Удэ и в Нарын-Ацагате, в Агинском и на Алханае, в Тунке и в Оке.



Восьмые Доржиевские чтения пройдут в Бурятии (Улан-Удэ — Нарын-Ацагат) и Санкт-Петербурге.



За время своего существования эта конференция из локального научного события превратилась в крупный научный форум, привлекающий внимание не только отечественных, но и зарубежных учёных. На её заседаниях обсуждаются актуальные темы, связанные с жизнью и деятельностью Агвана Доржиева, с историческими судьбами буддизма в России, с отношениями между буддизмом, государством и обществом в современном мире, с ролью буддизма в культуре монголоязычных народов, с проблемами возрождения буддийской традиции в России, с научными экспедициями в буддийские регионы, а также с хранением и изучением буддийского рукописного, книжного, архивного и художественного наследия. По итогам каждой конференции публикуется сборник научных статей, сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Бурятии.

