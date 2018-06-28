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53 судоводителя накажут в Иркутской области

Общество, 
Нарушителей выявили в ходе акции «Вода – безопасная территория»

В Иркутской области проходит акция «Вода – безопасная территория», в рамках которой проводится усиление патрульных групп для работы с гражданами, проживающими вблизи водных объектов, и отдыхающими.

За три дня акции выявлено 53 административных правонарушения, допущенных судоводителями, 3 маломерных судна помещены на штрафстоянку. К административной ответственности привлечено 7 должностных лиц за нарушение требований к знакам безопасности на водных объектах.

Сотрудниками полиции выявлено и пресечено 7 случаев нарушения общественного порядка – граждане заплатят административный штраф. 6 человек ответят по закону за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, выразившееся в безнадзорном пребывании детей у воды.

В регионе насчитывается 1328 мест традиционного отдыха у воды: из них 188 – на озёрах, 1062 – на участках рек, 78 – на водохранилищах, прудах, карьерах, котлованах. Безопасность купания гарантирована на общественных пляжах, но в этом году было открыто лишь два таких места: пляж Еловский пруд в городе Ангарске и пляж на заливе Якоби, расположенный в черте Иркутска.

Для прикрытия потенциально опасных мест, пользующихся повышенным спросом у отдыхающих, и предотвращения там несчастных случаев работают 137 профилактических групп. 14 профилактических групп обеспечивают безопасность в летних лагерях и на туристических базах, надзором за пользованием маломерными судами занимаются 23 патрульные группы.

При выявлении мест несанкционированного купания выполняется установка предупреждающих и запрещающих знаков и аншлагов. С начала акции их выставлено около пятисот.

Для контроля за безопасностью на водных объектах, эксплуатаций маломерных судов и выявлением несанкционированных мест купания применяются беспилотные летательные аппараты, которые помогают в работе межведомственным патрульным группам, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

штраф
 
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