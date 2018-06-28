В Иркутске приступили к строительству новой школы

Общество, Фото: администрация Иркутска

В иркутском микрорайоне Лесной приступили к строительству новой школы на 616 мест



Идёт устройство котлована, забивка свай. В соответствии с проектом здесь предусмотрены классы для обучения, спортивный и актовый залы, бассейн, благоустройство прилегающей территории, обустройство стадиона и детской площадки, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



- Сегодня это один из ключевых объектов. Школу в этом микрорайоне ждали уже давно! Основная задача – выполнить работы качественно и в заявленные сроки. Планируем сдать этот объект уже в конце следующего лета, - сообщил мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

