В иркутском микрорайоне Лесной приступили к строительству новой школы на 616 мест
Идёт устройство котлована, забивка свай. В соответствии с проектом здесь предусмотрены классы для обучения, спортивный и актовый залы, бассейн, благоустройство прилегающей территории, обустройство стадиона и детской площадки, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
- Сегодня это один из ключевых объектов. Школу в этом микрорайоне ждали уже давно! Основная задача – выполнить работы качественно и в заявленные сроки. Планируем сдать этот объект уже в конце следующего лета, - сообщил мэр Иркутска Дмитрий Бердников.
В Иркутске приступили к строительству новой школы
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