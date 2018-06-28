Пенсионеры из Бурятии оздоровятся в монгольских санаториях

Около 200 ветеранов Бурятии уже прошли курс лечения



Пожилые граждане Бурятии отправились в оздоровительное учреждение при Генеральном управлении чрезвычайных ситуаций Монголии, санаторий «Онцгой Жаргалант».



В Бурятию же с ответным визитом приехала группа монгольских пенсионеров, которых приняло Геронтологическое отделение Республиканского госпиталя ветеранов войн, находящееся в районе Верхней Березовки.



Визиты стали возможными благодаря подписанному соглашению о сотрудничестве между министерством социальной защиты населения республики и агентством по социальным услугам и обеспечению Монголии.



Только за прошлый год произошёл обмен делегациями ветеранов общей численностью 78 человек. Из них 39 ветеранов Монголии и 39 ветеранов Бурятии. Всего организовано 5 обменов по 8 человек в один заезд.



За последние 5 лет в рамках совместной работы двух стран около 200 ветеранов Бурятии смогли пройти курс лечения в монгольских санаториях и более 160 ветеранов Монголии - в социальных учреждениях Бурятии, сообщает министерство социальной защиты республики.



В рамках соглашения о сотрудничестве планируется обмен опытом по вопросам социальной защиты пожилых граждан и людей с инвалидностью, оздоровление и социальная реабилитация воспитанников детских домов в детских учреждениях.

