Популярные иркутские Тёплые озёра не получат статус пляжа

С начала пляжного сезона в Иркутской области погибло 28 человек



Место массового отдыха Тёплые озёра, расположенное по левому берегу Ангары, пользуется популярностью у иркутян всех возрастов. Но в ближайшие несколько лет оно вряд ли получит официальный статус городского пляжа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.



Сложный рельеф дна, чередование мелководья и глубинных обрывов, обилие строительного мусора делают купание здесь небезопасным, а потому оно запрещено. Об этом свидетельствуют знаки и информационные аншлаги.



- С началом купального сезона мы перешли на усиленный вариант несения службы, соответственно, рейды, подобные этому, проходят ежедневно - рассказал государственный инспектор Иркутского районного участка ГИМС Сабртай Жанабаев.



В Иркутской области дефицит пляжей: допущены к эксплуатации только два «Еловский пруд» в городе Ангарске и пляж на заливе Якоби в Иркутске. Здесь дежурят спасатели, которые могут оказать квалифицированную помощь при несчастном случае.



Купаются взрослые и дети на свой страх и риск. 14-летние подростки, пришедшие сюда компанией, поясняют, что в случае чего, рассчитывает на помощь своих друзей, хотя признают: пловцы из них – так себе.



С ребятами работают инспекторы по делам несовершеннолетних - их родители будут привлечены к административной ответственности за безнадзорное пребывание детей у воды.



С начала летнего купального сезона в Иркутской области на водоёмах погибли 28 человек, из них четверо несовершеннолетних.



Основными причинами гибели детей на водных объектах является недосмотр родителей, взрослых - употребление спиртных напитков и длительное нахождение в воде, которая еще недостаточно прогрета.



