28 Июня

27 Июня

Популярное

Популярные иркутские Тёплые озёра не получат статус пляжа

Общество, 
С начала пляжного сезона в Иркутской области погибло 28 человек

Место массового отдыха Тёплые озёра, расположенное по левому берегу Ангары, пользуется популярностью у иркутян всех возрастов. Но в ближайшие несколько лет оно вряд ли получит официальный статус городского пляжа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Сложный рельеф дна, чередование мелководья и глубинных обрывов, обилие строительного мусора делают купание здесь небезопасным, а потому оно запрещено. Об этом свидетельствуют знаки и информационные аншлаги.

- С началом купального сезона мы перешли на усиленный вариант несения службы, соответственно, рейды, подобные этому, проходят ежедневно - рассказал государственный инспектор Иркутского районного участка ГИМС Сабртай Жанабаев.

В Иркутской области дефицит пляжей: допущены к эксплуатации только два «Еловский пруд» в городе Ангарске и пляж на заливе Якоби в Иркутске. Здесь дежурят спасатели, которые могут оказать квалифицированную помощь при несчастном случае.

Купаются взрослые и дети на свой страх и риск. 14-летние подростки, пришедшие сюда компанией, поясняют, что в случае чего, рассчитывает на помощь своих друзей, хотя признают: пловцы из них – так себе.

С ребятами работают инспекторы по делам несовершеннолетних - их родители будут привлечены к административной ответственности за безнадзорное пребывание детей у воды.

С начала летнего купального сезона в Иркутской области на водоёмах погибли 28 человек, из них четверо несовершеннолетних.

Основными причинами гибели детей на водных объектах является недосмотр родителей, взрослых - употребление спиртных напитков и длительное нахождение в воде, которая еще недостаточно прогрета.

пляж
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ покажут тотемных животных бурят и эвенков
В Улан-Удэ покажут тотемных животных бурят и эвенков
Общество, 28.06.2018
Здесь будут представлены и картины, скульптуры, предметы религиозного культа
Специалисты «ТГК-14» промывают внутридомовые системы отопления в жилых домах Улан-Удэ
Общество, 28.06.2018
Специалисты филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» ПАО «ТГК-14» совместно с представителями управляющих компаний Улан-Удэ продолжают промывку внутридомовых систем отопления
Популярные иркутские Тёплые озёра не получат статус пляжа
Общество, 28.06.2018
С начала пляжного сезона в Иркутской области погибло 28 человек
В Иркутске нашествие саранчи
Общество, 28.06.2018
Конец июня выдался тревожным для иркутян-инсектофобов (это те, кто боится насекомых)
В Бурятии сироты открыли экотропу
В Бурятии сироты открыли экотропу
Общество, 28.06.2018
Ребята оборудовали места отдыха и разместили плакаты
В Улан-Удэ прошла премьера спектакля о современном Ное
В Улан-Удэ прошла премьера спектакля о современном Ное
Общество, 28.06.2018
Постановка начинается с того, что горожанин покупает в супермаркете чипсы и выигрывает в лотерее яхту. ФОТО с премьеры
В Улан-Удэ прошла спартакиада Байкальской школы кино
В Улан-Удэ прошла спартакиада Байкальской школы кино
Общество, 28.06.2018
Сильнейшими на состязаниях оказались воспитанники школы на базе СКЦ «Кристалл»
В Улан-Удэ выпустили альбом «Художники Бурятии»
В Улан-Удэ выпустили альбом «Художники Бурятии»
Общество, 28.06.2018
Издание посвятили 85-летию Союза художников республики
В Бурятии открыли новое здание пожарной части
В Бурятии открыли новое здание пожарной части
Общество, 28.06.2018
Торжественное открытие нового здания пожарной части № 22 состоялось в Закаменске
В Улан-Удэ стартует конкурс «Мастер года-2018»
Общество, 28.06.2018
Претенденты должны иметь практический опыт работы не менее 2 лет в системе ЖКХ и отсутствие жалоб

В Бурятии работает «Социальная деревня»
Общество, 28.06.2018
Участников обучают самостоятельному проживанию в новых условиях
В Улан-Удэ эвакуировали детскую больницу (фоторепортаж)
В Улан-Удэ эвакуировали детскую больницу (фоторепортаж)
Общество, 28.06.2018
По легенде, на пожаре были пострадавшие. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Житель Иркутской области спас тонущую девочку, которая уже не дышала
Общество, 28.06.2018
Он делал ей искусственное дыхание и массаж сердца
Талантливой молодёжи Бурятии вручили госпремии
Талантливой молодёжи Бурятии вручили госпремии
Общество, 28.06.2018
Награды вручили на площади Советов

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Загрузка...
^