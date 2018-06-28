Более 900 представителей Бурятии отправятся на «Алтаргану-2018»





Всего из Бурятии в Иркутскую область отправится более 900 человек.



6-8 июля в Иркутской области пройдёт XIII международный бурятский национальный фестиваль «Алтаргана». В регионе праздник проводится во второй раз, ровно десять лет назад Иркутск встречал гостей VIII фестиваля, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.В этом году в программе предусмотрено более 60 мероприятий: научно-творческая конференция «Этнокультурные бренды Байкальского региона», 14 творческих конкурсов, 5 спортивных состязаний, гала-концерт и многое другое. На фестиваль съедутся более пяти тысяч гостей из Бурятии, Забайкальского края, Монголии, Китая, Кореи, Японии, бурятских диаспор со всей России.5 июля делегации будут размещены в гостиницах и студенческих общежитиях в Иркутска. В этот же день откроется выставка бурятских художников, международная научно-творческая конференция. 6 июля состоится открытие фестиваля, и в течение двух дней, 6-7 июля, в Иркутске (на 7 площадках) и посёлке Усть-Ордынский (на 4 площадках) пройдут конкурсы и спортивные состязания. 8 июля пройдут конные скачки, церемонии награждения победителей и закрытия фестиваля.Республику также будут представлять первые лица Бурятии: глава Алексей Цыденов, министр культуры Соелма Дагаева, министр спорта Вячеслав Дамдинцурунов. В числе почётных гостей на «Алтаргану» поедут известные бурятские деятели культуры, спорта и образования: Надежда Донсоронова, Вячеслав Елбаев, Борис Будаев, будут Алексей Гатапов, Янжима Ивахинова.