В Бурятии работает «Социальная деревня»

Участников обучают самостоятельному проживанию в новых условиях



В рамках проекта «Социальная деревня» в селе Баянгол Закаменского района проводятся мероприятия по адаптации выходцев из детских домов к новым условиям жизни.



Разработаны и действуют программы по следующим направлениям:



«Домоводство» - проводятся занятия по темам дома и семьи. Приобретены электробытовые оборудования - холодильник, электропечь, микроволновая печь, электрочайник и все необходимое для проведения занятий по приготовлению пищи.



«Кулинарный кружок» - слушатели обучаются приготовлению разнообразных блюд.



«Овощеводство» - проводятся занятия по темам подготовки к посеву. Уже посажены семена томатов, цветов. В мае была проведена работа по высадке рассады в теплицу и семян в грядки.



«Скотник-пастух», «Свиновод» - здесь рассматриваются навыки профессий. Молодые люди осваивают на подсобном хозяйстве учреждения, посещая их один раз в неделю.



«Швейная мастерская» - проводятся занятия по освоению навыков ручного шитья и работы на ручной швейной машине: пришивание пуговиц, петелек.



Один раз в неделю участники проекта посещают объекты социальной инфраструктуры: магазины, библиотеки, больницы, сообщает министерство социальной защиты республики.



