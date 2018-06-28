Участников обучают самостоятельному проживанию в новых условиях
В рамках проекта «Социальная деревня» в селе Баянгол Закаменского района проводятся мероприятия по адаптации выходцев из детских домов к новым условиям жизни.
Разработаны и действуют программы по следующим направлениям:
«Домоводство» - проводятся занятия по темам дома и семьи. Приобретены электробытовые оборудования - холодильник, электропечь, микроволновая печь, электрочайник и все необходимое для проведения занятий по приготовлению пищи.
«Кулинарный кружок» - слушатели обучаются приготовлению разнообразных блюд.
«Овощеводство» - проводятся занятия по темам подготовки к посеву. Уже посажены семена томатов, цветов. В мае была проведена работа по высадке рассады в теплицу и семян в грядки.
«Скотник-пастух», «Свиновод» - здесь рассматриваются навыки профессий. Молодые люди осваивают на подсобном хозяйстве учреждения, посещая их один раз в неделю.
«Швейная мастерская» - проводятся занятия по освоению навыков ручного шитья и работы на ручной швейной машине: пришивание пуговиц, петелек.
Один раз в неделю участники проекта посещают объекты социальной инфраструктуры: магазины, библиотеки, больницы, сообщает министерство социальной защиты республики.
В Бурятии работает «Социальная деревня»
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