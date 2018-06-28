14 июня в почтовое обращение вышла марка, посвящённая чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России
Маркированная продукция выпущена АО «Марка».
На почтовом блоке размещён стилизованный футбольный мяч с изображёнными на нем видами стадионов и достопримечательностей городов — организаторов чемпионата мира по футболу, а также официальная символика чемпионата.
Марки данного вида появились во всех отделениях почтовой связи Улан-Удэ и в почтовых отделениях районных центров республики, сообщает пресс-служба УФПС Бурятии.
Справка:
Выпуск филателистической продукции, приуроченной к крупнейшим спортивным событиям и мероприятиям, является традицией во всем мире. Филателистическая программа чемпионата мира по футболу 2018 года реализуется АО «Марка» – за 4 года будут выпущены почтовые марки и блоки, маркированные конверты и конверты первого дня, почтовые карточки, а также разнообразные сувенирные наборы.
В Бурятии появились посвящённые ЧП по футболу марки
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