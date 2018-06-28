В Бурятии появились посвящённые ЧП по футболу марки

14 июня в почтовое обращение вышла марка, посвящённая чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России



Маркированная продукция выпущена АО «Марка».



На почтовом блоке размещён стилизованный футбольный мяч с изображёнными на нем видами стадионов и достопримечательностей городов — организаторов чемпионата мира по футболу, а также официальная символика чемпионата.



Марки данного вида появились во всех отделениях почтовой связи Улан-Удэ и в почтовых отделениях районных центров республики, сообщает пресс-служба УФПС Бурятии.



Справка:



Выпуск филателистической продукции, приуроченной к крупнейшим спортивным событиям и мероприятиям, является традицией во всем мире. Филателистическая программа чемпионата мира по футболу 2018 года реализуется АО «Марка» – за 4 года будут выпущены почтовые марки и блоки, маркированные конверты и конверты первого дня, почтовые карточки, а также разнообразные сувенирные наборы.

