Школьники трёх регионов отправятся в экологическую экспедицию на Байкал

Ребята из школьных лесничеств Тюменской, Свердловской и Московской областей примут участие в экологической экспедиции на озеро Байкал «Сила Природы»



Экспедиция является частью годовой программы для школьных лесничеств и проходит каждый год. Организатор - Центр развития экологических программ "»Живая планета» - в 2018 году посвятил ее изучению флоры и фауны Иркутской области.



Во время путешествия подростки приобретут навыки исследовательской деятельности, социального взаимодействия, проживания на природе, разовьют трудовые умения и покажут таланты. В программе - семинар-практикум по созданию экотропы, проведение исследовательских работ по ботанике, энтомологии, художественные мастер-классы, походы, встречи с коренными жителями и изучение их обычаев и традиций, сообщает t-l.ru.

