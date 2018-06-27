В начале июля пройдут сразу два крупных турнира
С 1 по 5 июля состоится чемпионат и первенство Бурятии по шоссейному велоспорту «Дороги Байкала». Соревнования пройдут на Спиртзаводском и Баргузинском трактах.
С 5 по 8 июля состоятся также соревнования по шоссейному велоспорту памяти С. Галсанова. Стартовая зона – у Физкультурно-спортивного комплекса.
Контактная информация представлена в группе - https://vk.com/event149232498
В Бурятии пройдёт чемпионат по велоспорту
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