В Бурятии пройдёт чемпионат по велоспорту

В начале июля пройдут сразу два крупных турнира



С 1 по 5 июля состоится чемпионат и первенство Бурятии по шоссейному велоспорту «Дороги Байкала». Соревнования пройдут на Спиртзаводском и Баргузинском трактах.



С 5 по 8 июля состоятся также соревнования по шоссейному велоспорту памяти С. Галсанова. Стартовая зона – у Физкультурно-спортивного комплекса.



Контактная информация представлена в группе - https://vk.com/event149232498



