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27 Июня

26 Июня

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В Бурятии будут искать останки японцев

Общество, 
Умершие в период интернирования японцы будут направлены на родину

В Бурятию 26 июня с визитом вежливости прибыл департамент социального благосостояния и помощи жертвам войны министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

С 1992 года, японская сторона ведёт в различных регионах бывшего Советского Союза эксгумацию останков японских граждан, умерших в период интернирования после войны.

Делегация Департамента прибыла в Бурятию для проведения поисковых работ в Закаменском районе.

Стороны пришли к общему мнению, что подобные мероприятия способствуют укреплению дружеских отношений между странами, сообщает министерство науки и образования республики.
Япония
 
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