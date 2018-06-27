В Бурятии будут искать останки японцев

Умершие в период интернирования японцы будут направлены на родину



В Бурятию 26 июня с визитом вежливости прибыл департамент социального благосостояния и помощи жертвам войны министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии.



С 1992 года, японская сторона ведёт в различных регионах бывшего Советского Союза эксгумацию останков японских граждан, умерших в период интернирования после войны.



Делегация Департамента прибыла в Бурятию для проведения поисковых работ в Закаменском районе.



Стороны пришли к общему мнению, что подобные мероприятия способствуют укреплению дружеских отношений между странами, сообщает министерство науки и образования республики.

