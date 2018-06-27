Умершие в период интернирования японцы будут направлены на родину
В Бурятию 26 июня с визитом вежливости прибыл департамент социального благосостояния и помощи жертвам войны министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии.
С 1992 года, японская сторона ведёт в различных регионах бывшего Советского Союза эксгумацию останков японских граждан, умерших в период интернирования после войны.
Делегация Департамента прибыла в Бурятию для проведения поисковых работ в Закаменском районе.
Стороны пришли к общему мнению, что подобные мероприятия способствуют укреплению дружеских отношений между странами, сообщает министерство науки и образования республики.
В Бурятии будут искать останки японцев
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